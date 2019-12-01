Menor pierde la vida al caer de un décimo piso en Bogotá, Colombia; se encontraba sola

Menor pierde la vida al caer de un décimo piso en Bogotá, Colombia; se encontraba sola
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 21:17:59
Bogotá, Colombia, a 6 de octubre de 2025.- Una niña de tres años con 10 meses, perdió la vida después de que cayera desde un decimo piso en un edificio residencial, en la localidad de Engativá en Bogotá.

De acuerdo a información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, en el conjunto residencial Área Occidente, donde la niña se encontraba sola en el departamento, debido a que su madre había salido un rato.

Tras recibir el reporte, al sitio acudieron elementos del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), quienes llevaron a la menor al Hospital de Engativá, pero a pesar de los esfuerzos de reanimación, la menor no logró sobrevivir, debido a las lesiones que presentaba.

Según las declaraciones de la madre, dejó a la niña dormida, mientras ella salía momentáneamente del domicilio, y supuestamente llegaría una persona a cuidarla.

Las indagatorias para esclarecer el hecho, están a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, se están realizando investigaciones, inspecciones en el lugar y recolección de material probatorio, con la finalidad de determinar si se trató de un accidente o si hay algún responsable.

 

 

Noventa Grados
