Médicos descartan tratamientos adicionales para el papa León XIV tras cirugía por cáncer

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 17:32:43

Roma, Italia, a 21 de octubre de 2026.- El papa León XIV podrá continuar su recuperación sin someterse a tratamientos oncológicos adicionales, luego de que los estudios realizados tras la extirpación de un tumor canceroso en el pulmón confirmaran que la enfermedad se encontraba localizada, informó su equipo médico este miércoles.

Los especialistas dieron a conocer los resultados de los análisis del tejido extraído durante la intervención quirúrgica, realizada el pasado 13 de octubre en el hospital Policlínico Gemelli de Roma. Las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar.

De acuerdo con el informe médico difundido por el Vaticano, una evaluación posterior determinó que no es necesario recurrir a terapias complementarias, como parte del tratamiento contra el cáncer.

A sus 71 años, el pontífice retomó gradualmente sus actividades públicas después de recibir el alta hospitalaria el 17 de octubre. Este miércoles recorrió la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil para saludar y bendecir a los fieles que acudieron a la audiencia general.

Tras la operación, León XIV había adelantado que reanudaría sus responsabilidades de manera progresiva, mientras avanza en su recuperación. Asimismo, mantiene la intención de realizar una gira por Uruguay, Argentina y Perú, programada del 6 al 17 de noviembre, aunque su agenda estará sujeta a las condiciones de su recuperación.