Reino Unido, a 16 de agosto de 2025.- La policía de Norwich informó este sábado, la detención de 13 personas por portar carteles en apoyo a la organización “Palestine Action”, declarada ilegal en el Reino Unido al ser catalogada como grupo terrorista. Con estas nuevas detenciones, ya suman más de 700 arrestos desde la prohibición de la agrupación el pasado 5 de julio, de los cuales 530 ocurrieron en la masiva protesta en Londres de la semana anterior.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos habrían infringido el articulo 13 de la Ley de Terrorismo de 200, que prohíbe exhibir o respaldar públicamente a organizaciones prohibidas. Cinco de los arrestos fueron trasladados al Centro de Investigación de Wymondham para ser interrogados, mientras que los otros ocho quedaron en libertad tras proporcionar sus datos personales.

El agente Wes Hornigold subrayó que la policía seguirá garantizado el derecho a la protesta pacífica, aunque recalcó que las acciones de este grupo “fueron ilegales”. Según la legislación vigente, pertenecer o expresar apoyo a Palestine Action puede implicar penas de hasta 14 años de prisión.

La legalización de la organización fue impulsada por el gobierno de Keir Starmer después de que activistas irrumpieran en una base aérea militar y realizaran pintas en aviones, causando daños valuados en 7 millones de libras (8.1 millones de euros). Pese a ello, abogados defensores han señalado que esta decisión constituye un “abuso autoritario” de poder, de acuerdo con la BBC.