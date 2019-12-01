Más de 50 mil personas atrapadas sin agua ni comida en barrios de Gaza

Franja de Gaza, Gaza, a 16 de agosto de 2025.- La Defensa Civil de Palestina informó que al menos 39 personas, incluidos varios niños, perdieron la vida en las últimas horas debido a ataques del ejército israelí en la Franja de Gaza, territorio devastado tras casi 22 meses de guerra. Según la institución, 21 victimas murieron cerca de centros de distribución de ayuda humanitaria y otras seis, entre ellas tres menores, en bombardeos sobre un campo de refugiados y la zona de Al Mawassi.

El ejército israelí, por su parte, cuestionó la veracidad de estas cifras y señaló a la agencia AFP que las instituciones gazatíes están bajo control del movimiento islamista Hamás, al que acusó de contabilizar muertes ajenas a conflicto.

Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, describió la situación en Ciudad de Gaza como “catastrófica”, advirtiendo que miles de habitantes no cuentan con refugio, alimentos ni agua potable. Relató que barrios como Zeitun y Tal al Hawa, han sido sometidos a intensos bombardeos durante días, donde se calcula que permanecen más de 50 mil personas en condiciones críticas.

“Estimamos que más de 50 mil personas permanecen en el barrio de Zeitun, la mayoría sin agua ni comida", indicó.

Mientras tanto, Israel mantiene su ofensiva con el objetivo de tomar control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados aledaños. El gobierno israelí sostiene que busca desarticular a Hamás y liberar a los rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023, evento que detonó el actual conflicto.