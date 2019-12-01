Mariposa monarca en mínimos históricos en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:15:51

California, Estados Unidos, 30 de enero del 2026.- La población occidental de la mariposa monarca, especie emblemática en América del Norte, continúa en mínimos históricos, a pesar de un ligero aumento registrado en 2025, advirtió la National Wildlife Federation (NWF), que pidió al Gobierno de Estados Unidos declararla especie amenazada para evitar su desaparición.

De acuerdo con un conteo realizado entre noviembre y diciembre de 2025, se registraron 12 mil 260 mariposas en 249 puntos de California, una cifra mayor a la de 2024, cuando se contabilizaron 9 mil 119 ejemplares. Sin embargo, el dato sigue siendo el tercer nivel más bajo desde que se inició el monitoreo en 1997, según la Sociedad Xerces.

La mariposa monarca cuenta con dos grandes poblaciones: la principal, que pasa el invierno en las montañas del centro de México, y otra que se concentra mayoritariamente en la costa de California.

“Estos números, aunque muestran una leve recuperación, confirman una tendencia de declive continuo de la especie”, alertó Rebeca Quiñonez-Piñón, científica de la NWF, quien urgió al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. a no retrasar más su protección legal.

La especialista destacó la necesidad de reducir el uso de pesticidas, combatir los efectos del cambio climático y proteger el hábitat natural de la mariposa monarca, y subrayó que solo con acciones colectivas a gran escala será posible evitar su colapso.