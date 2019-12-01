Marco Rubio niega que EEUU intente imponer tratado de paz a Ucrania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 09:23:56

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de diciembre 2025.- El jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó que el gobierno de su país intente “imponer” un acuerdo a Ucrania para poner fin al conflicto con Rusia.

“Toda esta narrativa de que estamos tratando de imponerle algo a Ucrania es ridícula”, afirmó el funcionario estadounidense en rueda de prensa.

En ese sentido, aseveró que no se les puede forzar a ninguno de los bandos y son Kiev y Moscú los que “tienen que llegar a un acuerdo.

Según el secretario Rubio, la Unión Americana solo trata de “determinar qué puede dar Rusia y qué quiere obtener, y qué puede dar Ucrania y qué puede obtener”.

“Un acuerdo negociado requiere dos cosas: ambas partes deben obtener algo y ambas partes deben ceder algo”, subrayó.

Cabe señalar que negociadores de EEUU y Moscú se reunirán en la ciudad de Miami, Florida, para tratar el tema de un posible alto al fuego definitivo.