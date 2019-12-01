Marco Rubio inicia visita oficial a México; se reunirá con Sheinbaum en Palacio Nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 22:51:24

Ciudad de México, 2 de septiembre del 2025.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó la tarde de este martes 2 de septiembre de 2025 al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

La gira del funcionario contempla una visita de tres días a México y Ecuador, en la que se busca reforzar la cooperación en materia de seguridad, migración y comercio.

La llegada de Rubio se produce apenas un día después del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que la mandataria subrayó que la política de paz en México se construye desde la soberanía nacional, un mensaje que marcará el tono de los encuentros con la delegación estadounidense.

Uno de los temas centrales será el acuerdo de seguridad, aunque ambas partes han señalado que no necesariamente se firmará un documento formal. Los diálogos girarán en torno a los cuatro ejes acordados en febrero: confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y cooperación sin subordinación.

La presidenta Sheinbaum y Marco Rubio sostendrán una reunión este miércoles 3 de septiembre a las 10:00 horas en Palacio Nacional. El encuentro servirá, según adelantó la mandataria, para exponer los avances de México en diferentes áreas y definir los siguientes pasos de la relación bilateral.