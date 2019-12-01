Manifestantes y agentes del ICE se enfrentan en Chicago; reportan tres detenidos

Chicago, Estados Unidos, a 19 de septiembre de 2025.- Una protesta frente a un edificio federal de control migratorio en Broadview, suburbio de Chicago, terminó este viernes en enfrentamientos con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), quienes usaron agentes químicos para dispersar a la multitud. Tres personas fueron detenidas durante el operativo, informó la dependencia.

Decenas de manifestantes, incluidos defensores comunitarios, religiosos y políticos locales, bloquearon la salida de vehículos del inmueble, donde son retenidos migrantes antes de su deportación. Algunos denunciaron que los agentes federales emplearon gas lacrimógeno y balas de pimienta contra personas que formaban cadenas humanas pacíficas, mientras que el ICE aseguró que los inconformes actuaron como “alborotadores”, acusándolos de agredir a oficiales y pinchar neumáticos.

La protesta se enmarca en el incremento de operativos migratorios en la región, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump de impulsar deportaciones masivas. El Departamento de Seguridad Nacional reportó que, en menos de dos semanas, más de 550 personas han sido detenidas en Chicago y áreas cercanas.

Líderes demócratas, entre ellos la vicegobernadora de Illinois, Juliana Stratton, acusaron al gobierno federal de sembrar miedo en las comunidades migrantes. “Quieren que nos escondamos en nuestros rincones y no hagamos nada… No permitiremos que eso suceda”, declaró en el lugar.