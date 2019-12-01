Maduro y su esposa podrían ser acusados de tortura contra ciudadanos estadounidenses, revela CNN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 08:40:10

Nueva York, Estados Unidos, a 8 de octubre 2026.- El depuesto presidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, podrían ser acusados por torturas a estadounidenses presos en territorio venezolano, de acuerdo con información de CNN.

La cadena, que asegura que citó a varias personas familiarizadas con la investigación, indicó que los sospechosos serían acusados por la Fiscalía General de Nueva York.

Dichos cargos se sumarían a los de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en su caso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

Además, el ex mandatario fue imputado por narcoterrorismo.

Las fuentes citadas por el medio estadounidense mencionaron que la nueva acusación podría realizarse con base en la detención ilegal, según el Gobierno de Estados Unidos, de más de una docena de estadounidenses en cárceles venezolanas mientras Maduro ocupaba el poder.