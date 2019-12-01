Maduro declara que "no van a poder con Venezuela"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 09:21:33

Caracas, Venezuela, a 25 de noviembre 2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo que “no van a poder” con su país, al aseverar que “son invencibles”, en medio de las tensiones geopolíticas por el despliegue de tropas estadounidenses cerca de sus costas.

“Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria”, manifestó el mandatario en su programa semanal ‘Con Maduro+’.

Asimismo, el líder venezolano aseguró que su nación tiene apoyo de “todas partes” “frente a estas asechanzas, guerras psicológicas, políticas, diplomáticas”.

Cabe mencionar que el pasado 24 de noviembre, el Departamento de Estado confirmó la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

Asimismo, en múltiples ocasiones el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro es el líder de dicho grupo criminal, por lo que pesa sobre su cabeza una recompensa de 50 millones de dólares.