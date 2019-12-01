Maduro acusa a EEUU de buscar un "cambio de régimen" en Venezuela de manera extremista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 10:19:55

Caracas, Venezuela, a 23 de agosto 2025.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos, de buscar un “cambio de régimen” de manera “terrorista, militar”, luego de que desplegó buques destructores en aguas del mar Caribe cerca de su país.

“Lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela, un cambio de régimen, un zarpazo terrorista, militar, es inmoral, criminal e ilegal”, dijo el mandatario venezolano.

Durante un acto desde la sede presidencial en Caracas, el líder del país sudamericanoagradeció a los Gobiernos “la solidaridad, el apoyo que le han dado hoy a Venezuela y el rechazo mundial unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Suramérica, y lo sume a sus fracasos de Vietnam, Afganistán, Irak, Libia”.

Además, sostuvo que el derecho internacional “prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos”.

“Venezuela volverá a ganar, ganará otra vez la paz, la estabilidad, el crecimiento, la armonía, entre todos los venezolanos y todas las venezolanas, en cualquier circunstancia que hemos vivido, esa ha sido la fórmula, Dios está con nosotros, porque Dios está con los valientes, con los justos”, añadió el presidente Maduro.

De igual forma, señaló que es momento de “reunir la voluntad nacional” y poner a un lado las diferencias “menores o intestinas”, para que el país petrolero hable “con una sola voz”.