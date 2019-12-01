Lula rechaza que Brasil "sea el patio trasero" de otros; asegura que venció al negacionismo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 13:49:11

Sao Paulo, Brasil, a 26 de octubre 2026.- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró que su país “no acepta ser el patio trasero de nadie”, en referencia a las presiones de Estados Unidos y Donald Trump, y expresó su deseo de que el país sea “central” y no “periférico” en las discusiones globales.

Además, durante su comparecencia en un hotel de Sao Paulo, el mandatario izquierdista celebró su victoria contra “la mentira y del negacionismo” de su rival, el senador de ultraderecha, Flavio Bolsonaro.

En ese sentido, el líder progresista acusó al candidato rival de de mentir con “desfachatez” y de no tener “una célula de humanismo”.

Durante su discurso, Lula agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles “para defender la democracia”, así como a las personas mayores por haber ido a votar.

Igualmente, el jefe de Estado electo prometió proteger la libertad religiosa, combatir la violencia de género, continuar con las inversiones en educación y sanidad, y seguir la política de freno de la deforestación.