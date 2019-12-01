Lula rechaza que Brasil "sea el patio trasero" de otros; asegura que venció al negacionismo

Lula rechaza que Brasil "sea el patio trasero" de otros; asegura que venció al negacionismo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 13:49:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Sao Paulo, Brasil, a 26 de octubre 2026.- El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseveró que su país “no acepta ser el patio trasero de nadie”, en referencia a las presiones de Estados Unidos y Donald Trump, y expresó su deseo de que el país sea “central” y no “periférico” en las discusiones globales.

Además, durante su comparecencia en un hotel de Sao Paulo, el mandatario izquierdista celebró su victoria contra “la mentira y del negacionismo” de su rival, el senador de ultraderecha, Flavio Bolsonaro.

En ese sentido, el líder progresista acusó al candidato rival de de mentir con “desfachatez” y de no tener “una célula de humanismo”.

Durante su discurso, Lula agradeció a los jóvenes por haber salido a las calles “para defender la democracia”, así como a las personas mayores por haber ido a votar.

Igualmente, el jefe de Estado electo prometió proteger la libertad religiosa, combatir la violencia de género, continuar con las inversiones en educación y sanidad, y seguir la política de freno de la deforestación.

Más información de la categoria
Reportan dos reos muertos dentro de penal "El Castillo", en Mazatlán
Tiroteo en Morelia, Michoacán deja un muerto y un herido
Por robo detienen a dos colombianos; eran indocumentados y ya fueron deportados
En Morelia y Uruapan, Michoacán detienen a cinco personas durante operativos contra el narcomenudeo
Más información de la categoria
Sheinbaum muestra la "L" de Lula; reitera felicitación tras triunfo electoral
Cae en Mexicali, "El Isra" presunto líder criminal de Baja California; es sospechoso del homicidio de dos agentes
FGE Michoacán va contra red de empleados por fraude: Desfalco de más de 8.4 millones llevó a la quiebra a paquetería
Transportistas se concentran en el Estadio Morelos; prevén salir entre las 9:30 y las 10:00 horas