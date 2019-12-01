Lula opina que posible intervención armada de EEUU en Venezuela desataría una “catástrofe humanitaria”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Diciembre de 2025 a las 13:17:06
Foz do Iguaçu, Brasil, a 20 de diciembre 2025.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela desataría una “catástrofe humanitaria”.

Durante su participación en una cumbre con presidentes de países miembros del Mercosur, el mandatario brasileño señaló que Sudamérica se ve “acechada” por una potencia extrarregional.

"El continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional (...) Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria", dijo el jefe de Estado brasileño.

Cabe recordar que hace días, el presidente Lula se ofreció a fungir como mediador entre Estados Unidos y Venezuela, a fin de solucionar de una manera pacífica las tensiones que se han elevado en los últimos meses entre ambos países, principalmente desde la reelección de Nicolás Maduro, como presidente de la nación sudamericana.

Así como la posterior presencia de las Fuerzas Armadas estadounidenses cerca de las costas venezolanas, como parte de un supuesto operativo de seguridad contra el narcotráfico, el cual ha dejado más de 20 embarcaciones hundidas y más de 100 presuntos criminales sin vida.

