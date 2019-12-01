Los migrantes "han tomado" Francia, considera Trump; recomienda cierre de fronteras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 09:00:11

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que los migrantes “han tomado” Francia y recomendó al país cerrar sus fronteras “rápido”.

Lo anterior lo expresó a través de una publicación en su cuenta de Truth Social.

“Los migrantes han tomado Francia. ¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!”, posteó el líder republicano en redes sociales.

El mensaje del jefe de Estado se da tras otra jornada de movilizaciones y protestas a nivel nacional en país galo debido al alto costo de vida y las malas condiciones en las escuelas.

Durante las manifestaciones se registraron escenas de violencia urbana, incendios, destrozos y saqueos en varias ciudades del país; con incidentes especialmente graves en París, Lyon, Marsella y Lille.