Localizan sin vida al actor Rob Reiner junto a su esposa en su residencia de Los Ángeles, California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Diciembre de 2025 a las 23:12:28
Los Ángeles, California, a 14 de diciembre de 2025.- El actor, director y productor estadounidense Rob Reiner, fue localizado sin vida este domingo en su casa en el barrio de Brentwood de Los Ángeles, California, junto a su esposa, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido heridos con arma blanca.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dio a conocer que recibió una solicitud de ayuda médica poco después de las 15:30 horas y al llegar se encontró a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años muertos en el interior del domicilio.

Los detectives de la División de Robos y Homicidios, se encuentran investigando un "aparente homicidio" en la casa de Reiner, indicó el capitán Mike Bland del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Cabe resaltar que Reiner fue conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013).

Además como director, una de sus películas emblemáticas, "When Harry Met Sally..." (1989).

