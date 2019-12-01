Irapuato acumula tres masacres en diciembre; ataque en San Luis de Jánamo deja cuatro muertos

Irapuato, Guanajuato, a 15 de diciembre 2025.– La violencia continúa escalando en el municipio de Irapuato, donde en lo que va del mes de diciembre ya se contabilizan tres masacres, la más reciente ocurrida la noche del domingo en la comunidad de San Luis de Jánamo, con un saldo de cuatro personas asesinadas y dos más lesionadas, lo que provocó una amplia movilización de cuerpos de seguridad y autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque se registró en una comunidad ubicada a un costado de la carretera federal Irapuato–Abasolo, cuando sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta arribaron a un domicilio y abrieron fuego de manera directa contra las personas que se encontraban en el interior, para posteriormente darse a la fuga.

Tras el llamado de auxilio al Sistema de Emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento de un adolescente de 17 años, identificado como Jesús Alberto, además de brindar atención médica a otras víctimas que presentaban heridas de gravedad.

La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las labores periciales correspondientes. En el lugar del ataque fueron localizados casquillos percutidos de calibres 9 milímetros y .223, los cuales fueron asegurados como indicios e integrados a la carpeta de investigación.

Las personas lesionadas fueron trasladadas por medios particulares a distintos hospitales de la región; sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de María de Lourdes, de 48 años; José Guadalupe, de 36; y Rafael, de 57 años, quienes no lograron sobrevivir a las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego.

Dos personas más sobrevivieron al ataque y permanecen bajo atención médica especializada. Se trata de Jesús Alberto, de 17 años, y Jesús, de 54 años de edad, ambos reportados con estado de salud reservado.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que tomó conocimiento de los hechos y abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de la agresión, establecer la mecánica del ataque e identificar a los responsables de este nuevo hecho de alto impacto.

Este episodio se suma a una serie de eventos violentos registrados recientemente en el municipio. Cabe recordar que el pasado 3 de diciembre, en la misma comunidad de San Luis de Jánamo, cuatro personas fueron localizadas calcinadas al interior de un domicilio ubicado en la calle 20 de Noviembre. El segundo hecho ocurrió el viernes pasado en la colonia Morelos, lo que confirma que, en menos de dos semanas, Irapuato ha sido escenario de tres masacres, reflejando la persistente crisis de seguridad en la región.