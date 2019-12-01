"Lobo Menor", sospechoso de magnicidio de Fernando Villavicencio, aterriza en Ecuador

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 12:21:29

Guayaquil, Ecuador, a 20 de marzo 2026.- Esteban Aguilar, alías “Lobo Menor”, señalado como líder del mayor grupo criminal de Ecuador, llegó a territorio ecuatoriano, tras ser capturado en la Ciudad de México por su presunta participación en el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

El líder de “Los Lobos” fue llevado a Ecuador en una aeronave que aterrizó en el aeropuerto de Guayaquil sobre las 22:40 horas, de donde descendió fuertemente escoltado por agentes armados que lo llevaron a un furgón blindado.

Se dio a conocer que el sospechoso será enviado a la Cárcel del Encuentro, construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, según confirmó el ministro del Interior, John Reimberg.

Asimismo, el funcionario ecuatoriano señaló desde las instalaciones del Servicio Aeropolicial de la Policía Nacional en Guayaquil, que la operación para dar con el paradero de “Lobo Menor” empezó hace varios meses.

Cabe señalar que el “Lobo Menor” considerado el “segundo al mando” de Los Lobos y un delincuente “peligroso para toda la región”, enfrentará cargos ante la Justicia ecuatoriana por delitos de homicidio, narcotráfico, extorsión y evasión.