Llegará Marco Rubio a México la próxima semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 16:45:36

Washington, Estados Unidos, a 28 de agosto de 2025.- Será la próxima semana, del 2 al 4 de septiembre, que el secretario de Estado de Estados Unidos, viaje a México y a Ecuador, así lo dio a conocer el Departamento de Estado a través de un comunicado.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador para impulsar las prioridades clave de Estados Unidos. Estas incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración irregular, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”.

Cabe mencionar, que esta será la primera vista de Rubio a México.

“Las actividades del Secretario Rubio fortalecerán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán una mayor distribución de responsabilidades en nuestra región”, señala el comunicado.

Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la idea de dicha visita, es que se firme el acuerdo de seguridad entre la República Mexicana y la Unión Americana.