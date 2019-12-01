Llegará la carrera de IndyCar a Washington como parte de los festejos por el 250 aniversario de EU

Washington, Estados Unidos, a 30 de enero de 2026.- Las calles de Washington D.C. serán escenario de una carrera de IndyCar el próximo verano, como parte de los festejos por el 250 aniversario de Estados Unidos. El anuncio fue realizado el viernes por el presidente Donald Trump, quien celebró la idea de ver monoplazas alcanzar casi 200 millas por hora cerca de la Casa Blanca.

Trump firmó una orden ejecutiva que establece la competencia para el 23 de agosto, acompañado por Roger Penske, propietario del Indianapolis Motor Speedway, de la categoría IndyCar y de diversos equipos de automovilismo, incluido NASCAR. “Va a ser muy emocionante”, afirmó el mandatario. “Me encanta el automovilismo. No tengo mucho tiempo para verlo, pero me encanta el automovilismo”.

Por su parte, Penske señaló que no había “mejor manera de llevar el automovilismo y la velocidad al área del distrito federal, y de tener la oportunidad de competir aquí con nuestros IndyCars”.

De acuerdo con un comunicado de IndyCar, el trazado contemplará el National Mall. Además, la orden ejecutiva da un plazo de dos semanas a los Departamentos de Transporte y del Interior para definir una ruta en la ciudad “que sea adecuada para llevar a cabo una carrera callejera de IndyCar y que muestre la majestuosidad de nuestra ciudad capital en celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos”.

El documento también instruye a autoridades locales y federales a colaborar de manera cercana con los organizadores del evento.