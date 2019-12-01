Líder de organización criminal de Sinaloa comparece ante una corte en EEUU

Líder de organización criminal de Sinaloa comparece ante una corte en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 07:58:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Miami, Florida, Estados Unidos, a 24 de febrero 2026.- Fidel Felix-Ochoa, uno de los presuntos líderes de una organización criminal de Sinaloa, compareció ante un tribunal federal de Florida para enfrentar cargos por introducir sustancias ilegales a Estados Unidos, tanto por vehículos como a través del servicio postal, informó la Fiscalía.

De acuerdo con la acusación oficial, Félix-Ochoa, de 53 años, era uno de los principales líderes del Cartel de Sinaloa encargado de dirigir, gestionar y supervisar las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de la organización.

Es de mencionar, que el sospechoso figura entre 37 ciudadanos mexicanos buscados por delitos graves en Estados Unidos que fueron transferidos a custodia estadounidense el pasado 20 de enero.

El presunto líder criminal está acusado de conspiración para distribuir una sustancia controlada, y de ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua.

Durante la investigación contra el acusado y sus presuntos cómplices, las autoridades decomisaron unas 73 mil pastillas de fentanilo, 21 kilogramos de fentanilo puro, 243 libras de metanfetamina cristalina, dos kilogramos de cocaína y 24 armas de fuego.

Noventa Grados
Más información de la categoria
“El Mencho” fue ubicado en complejo residencial de lujo en Tapalpa; imágenes revelan lujos y devoción
Tras especulaciones en redes, influencer se deslinda de versión sobre “El Mencho”
Murieron 25 Guardias Nacionales en operativos tras caída del "Mencho" en jornada violenta
Continúan quemas de vehículos y negocios en varios puntos de Jalisco tras abatimiento de "El Mencho"
Más información de la categoria
“El Mencho” fue ubicado en complejo residencial de lujo en Tapalpa; imágenes revelan lujos y devoción
Alcalde de Tapalpa anuncia reapertura de negocios y oficinas; clases siguen suspendidas
Continúan quemas de vehículos y negocios en varios puntos de Jalisco tras abatimiento de "El Mencho"
Guadalupe M.: La misteriosa mujer que llevó a “El Mencho” a su última noche en la sierra
Comentarios