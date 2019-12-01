Liberan a niño de 5 años detenido por ICE en Minnesota; juez señaló persecución política

Liberan a niño de 5 años detenido por ICE en Minnesota; juez señaló persecución política
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 10:20:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 2 de enero 2026.- Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años, y su padre Adrián Conejo Arias, quienes fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), en Minneapolis, Minnesota, el pasado 20 de enero, han sido liberados del centro de retención en Dilley, Texas, por orden de un juez federal, según informó la oficina del congresista texano, Joaquin Castro.

El menor de edad y su padre, quien es originario de Ecuador, fueron arrestados en  un suburbio de la capital de Minnesota y trasladados hasta Texas.

No obstante, Katherine Schneider, portavoz del congresista demócrata, confirmó que ambos regresaron a casa y agregó que el representante los recogió en Dilley y los llevó a su hogar.

Por su parte, Tricia McLaughlin, secretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que el ICE no persiguió a Liam Conejo Ramos ni lo arrestó.

Además, dijo que su “presunta madre” se negó a llevárselo tras la detención de su padre.

Cabe señalar que en su orden de liberación, el juez federal Fred Biery criticó al gobierno federal al afirmar.

“El caso tiene su origen en la mal concebida e incompetentemente implementada persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños”, aseveró Biery

“También parece que el gobierno ignora un documento histórico estadunidense llamado Declaración de Independencia”, agregó el togado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan desaparición de dirigente local de MC y su colaborador en el Edomex
Chocan y se incendian dos vehículos en la Siglo XXI; hay dos muertos y un herido
C5 Michoacán: 6 mil cámaras y 56 arcos carreteros, atención permanente a las líneas 911 y 089
Cae padre de familia por abuso sexual en Oaxaca; la víctima era amiga de su hija menor de edad
Más información de la categoria
Chocan y se incendian dos vehículos en la Siglo XXI; hay dos muertos y un herido
Profeco abre procedimiento contra Ticketmaster por venta de boletos de BTS; podrían enfrentar multa millonaria
Justicia de EEUU da por cerrado el caso Epstein
Cae padre de familia por abuso sexual en Oaxaca; la víctima era amiga de su hija menor de edad
Comentarios