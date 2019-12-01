Levanta EU las restricciones de seguridad a su personal en México

Washington, Estados Unidos, a 25 de febrero de 2026.- El Departamento de Estado de Estados Unidos, dio a conocer este miércoles que ya levantó las restricciones de seguridad que fueron impuestas a su personal que se encuentra en México, tras los hechos violentos que se registraron por el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Actualización del 25 de febrero: Se han levantado todas las restricciones para el personal del gobierno estadounidense en México. La Embajada de Estados Unidos y todos los consulados en México operan con normalidad”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, detalló que los vuelos se han normalizado, y en caso de que algún vuelo directo a EU haya sido cancelado, se puede hacer un vuelo de conexión con escala en otra ciudad.

Además aseguraron que no hay reportes nuevos de cierres de carreteras, por lo que ya pueden reanudar las precauciones habituales.