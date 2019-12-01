"Le hablo al pueblo de los Estados Unidos, el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión": Delcy Rodríguez

Caracas, Venezuela, a 8 de enero de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que durante la ofensiva militar realizada por Estados Unidos el sábado pasado no hubo rendición por parte de las fuerzas venezolanas, sino enfrentamientos armados. El operativo que se llevó a cabo en Caracas y en al menos tres estados cercanos, culminó con la detención del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Durante su pronunciamiento, Rodríguez manifestó su rechazo a la intervención extranjera y se dirigió directamente a la ciudadanía estadounidense al afirmar: “El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear”.

La mandataria interina reiteró su respaldo a Maduro, quien se encuentra detenido en Nueva York y enfrenta acusaciones por narcotráfico, entre otros delitos. En ese contexto, subrayó: “Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado, tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad de vuelta a su casa y de vuelta a su patria”.

Rodríguez encabezó un acto conmemorativo en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para honrar a los militares venezolanos y cubanos que fallecieron durante los ataques en la capital del país, así como en zonas de Miranda, Aragua y La Guaira. Entre los puntos afectados mencionó el complejo militar de Fuerte Tiuna.

En la ceremonia, a la que asistió el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, la funcionaria calificó la ofensiva como un acto injustificado y sostuvo que la muerte de los militares “fue arrebatada en un vil ataque (…) desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo”.

Asimismo, afirmó que Venezuela no se encuentra sometida a intereses externos y apeló a lo que denominó una “dignidad histórica”, por lo que pidió “honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate”.

Al insistir en que hubo resistencia armada, recalcó: “Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate y hubo combate por esta patria y hubo combate por los libertadores, (…) por nuestro Libertador Simón Bolívar, hubo combate por (Hugo) Chávez, y aquí hubo combate por Venezuela, esta es nuestra mayor satisfacción”.

El gobierno venezolano ha reportado al menos 100 personas fallecidas a raíz de los ataques. Previamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) confirmó la muerte de 24 soldados, quienes recibieron un homenaje póstumo en un funeral realizado el pasado martes.