Lanzan piedras y huevos contra Milei en recorrido público; detienen a dos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 07:40:26

Buenos Aires, Argentina, a 28 de agosto 2025.- Manifestantes lanzaron piedras y huevos en contra del vehículo en el que se trasladaba el presidente de Argentina, Javier Milei, durante un acto electoral en la provincia de Buenos Aires.

Cabe señalar que, el mandatario fue inmediatamente evacuado por su custodia junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Se dio a conocer que el incidente se desarrolló durante un acto de campaña en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, considerada un bastión del peronismo, el jefe de Estado se encontró con un grupo de manifestantes opositores que le lanzó piedras, ramas y huevos, entre otros objetos.

Además, luego de que el presidente Milei fue evacuado se suscitó una confrontación entre simpatizantes de ambos bandos, que se saldó, según medios locales, con al menos tres heridos y dos detenidos.