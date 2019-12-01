Lancha que fue atacada dos veces en el Caribe acompañaba a un buque a Surinam, revela CNN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:48:17

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de diciembre 2025.- La lancha cuyos tripulantes fueron rematados por las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe, el pasado 2 de septiembre, se encontraba reunida con un buque que se dirigía rumbo a Surinam, según habría revelado el almirante Frank Bradley al Senado estadounidense, de acuerdo con la cadena CNN.

Durante su encuentro privado con dos comités de la sede legislativa, el mando marítimo informó a los representantes que el navío recibió múltiples ataques mientras estaba al lado de un barco civil más grande, según lo expuesto por el medio citado.

No obstante, el militar argumentó ante los senadores que según los informes de inteligencia existía la posibilidad de que el cargamento de drogas hubiera llegado desde Surinam a Estados Unidos.

Cabe mencionar que, las Fuerzas Armadas informaron que el Ejército habría impactado un total de cuatro veces el bote, en una primera instancia partieron la lancha por la mitad y posteriormente lanzaron tres ofensivas más para matar a dos sobrevivientes.

Las fuentes anónimas citadas por CNN aseguran que Bradley contó que antes del segundo ataque los sobrevivientes agitaban un objeto en el aire, pero no tenían claridad de si era un gesto de rendición o pedían ayuda.