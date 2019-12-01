Lamenta Netanyahu que Trump no ganara el Premio Nobel de la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 08:28:26

Jerusalén, Israel, a 10 de octubre 2025.- Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, lamentó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no haya ganado el Premio Nobel de la Paz 2025 para el que se había postulado y que en su opinión "merece".

"El Comité Nobel habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece", escribió la Oficina del premier israelí en redes sociales.

En su mensaje, el jefe del Estado judío hace referencia al acuerdo de "paz" impulsado por el mandatario estadounidense para Gaza, que implica un alto el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos y que entró en vigor el 10 de octubre.

Cabe señalar que, previo a la entrega del galardón, el líder republicano aseguró que impulsó en plan de paz en Gaza “por la humanidad” y no “por el Premio Nobel”.

Además, criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".