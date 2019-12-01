La Tierra se encamina a un calentamiento catastrófico de 2.5 grados este siglo, advierte la ONU

La Tierra se encamina a un calentamiento catastrófico de 2.5 grados este siglo, advierte la ONU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 11:55:16
Ginebra, Suiza, a 4 de noviembre 2025.- La organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que el planeta se encarrila a sufrir un calentamiento de 2.5 grados Centígrados en la temperatura promedio para el final del siglo, lo cual tendría “consecuencias catastróficas”, por lo que hay que hacer “todo lo posible” para evitarlo.

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el mundo superará en los próximos años ese umbral, con base en la línea del récord de emisiones de 2024.

Asimismo, los expertos en calentamiento global consideraron que en este punto, es imposible evitar que la temperatura supere el umbral de 1.5 grados Celsius.

"Nuestra misión es sencilla, pero no fácil: hacer que cualquier superación sea lo más pequeña y breve posible", declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, durante la presentación del informe.

Por su parte, la redactora científica jefe del estudio, Anne Olhoff indicó que la “ambición y la acción están muy por debajo de los niveles necesarios a escala mundial o colectiva".

De igual forma, señaló que las consecuencias serían desastrosas para los países más expuestos al aumento del nivel del mar y a los fenómenos meteorológicos extremos.

