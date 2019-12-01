La extrema derecha se mantiene a la cabeza en las elecciones de Honduras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 09:20:04

Tegucigalpa, Honduras, a 22 de diciembre 2025.- Nasry ‘Tito‘ Asfura, candidato a la presidencia por el instituto político de tendencias de extrema derecha, Partido Nacional de Honduras, se mantiene a la cabeza en los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre con el 40,31 % de los votos, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El aspirante que recibió el apoyo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue adelante cuando restan por escrutar un poco más de mil actas electorales de las 2 mil 792 que presentaron inconsistencias y con las cuales el jueves se inició un escrutinio especial.

Cabe mencionar que el conteo especial de votos estuvo paralizado durante 12 horas, debido a que los políticos de los tres partidos mayoritarios, Nacional, Liberal (también conservador) y Libertad y Refundación (Libre, izquierda) obstaculizaron su progreso.

Es de mencionar que ese escrutinio debió iniciar el pasado 13 de diciembre, pero comenzó con cinco días de retraso, en un ambiente de incertidumbre y suspicacia, además de denuncias de supuesto “fraude” por parte de los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Salvador Nasralla, y Rixi Moncada, del oficialista Libre.

Al corte de las 20:30 horas tiempo local, Asfura lideraba los resultados con 1.381.675 (40,31 %), seguido por Nasralla, con 1.355.598 marcas (39,55 %).

En el tercer lugar sigue Moncada, con 655.898 papeletas (19,13 %), cuando se ha escrutado el 99,88 % de las actas electorales.