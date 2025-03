Juez ordena a Elon Musk publicar "operaciones secretas" sobre despidos masivos en gobierno de EEUU

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 marzo 2025.- Un juez federal de Distrito ordenó al equipo del magnate Elon Musk, director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE), encargado de los despidos masivos en las dependencias del gobierno, que haga públicos los registros relativos a sus operaciones.

El juzgador, Christopher Cooper, consideró que la unidad del multimillonario sudafricano actúa con un “secretismo inusual”, por lo que dictaminó dar paso a la demanda del grupo de vigilancia gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW).

En su determinación, el togado comentó que el DOGE es probablemente una agencia sujeta a la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Cabe señalar que se trata del primera fallo de este tipo, ya que da la razón a los ciudadanos que buscan obligar a la dependencia liderada por el dueño de Tesla a ser más transparente sobre su papel en los despidos masivos que se llevan a cabo en la fuerza de trabajo federal y el desmantelamiento de las agencias gubernamentales por parte de la administración del presidente republicano.

El juez Cooper comentó que a pesar de que el DOGE se identifica como un brazo de la Oficina Ejecutiva del mandatario, no está sujeto a la FOIA y ejerce una "autoridad independiente sustancial" mucho mayor que los otros componentes de esa oficina.