Juez detenido en Colombia pide ser juzgado en México; busca evitar extradición a EEUU

Juez detenido en Colombia pide ser juzgado en México; busca evitar extradición a EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 08:20:10
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Bogotá, Colombia, a 7 de noviembre 2026.- El juez mexicano Luis Benítez Alcántara, quien fue detenido en el aeropuerto internacional de El Dorado, en Bogotá, Colombia, solicitó ser juzgado en México y no en Estados Unidos, país que solicita su extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, según informó su defensa.

A través de un comunicado, el abogado Miguel González Sánchez sostuvo que “cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades”.

Benítez Alcántara, de 49 años de edad, fue puesto bajo arresto el pasado 1 de noviembre como parte de un operativo conjunto entre la Policía de Colombia y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

Las autoridades sudamericanas aseguraron que la captura del juez representa un golpe a las redes de narcotráfico y corrupción institucional.

Por su parte, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusa formalmente de nueve cargos, entre ellos encubrimiento, dentro de una investigación relacionada con una organización dedicada al tráfico de drogas.

La dependencia federal aseguró que, en 2024, el togado supervisó procedimientos de extradición relacionados con el ciudadano canadiense Andrew Clark, acusado de integrar una estructura criminal presuntamente vinculada al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

La acusación sostiene que el funcionario mexicano habría favorecido la liberación de Clark en 2025 después de recibir un soborno.

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