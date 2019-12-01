Juez bloquea deportaciones "exprés" de migrantes desde EEUU por violar debido proceso

Washington D. C., Estados Unidos, a 30 de agosto 2025.- La jueza federal Jia Cobb, con sede en Washington D. C., bloqueó temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados del Gobierno de Donald Trump, con lo que resolvió a favor de grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.

En su dictamen, la togada criticó la medida adoptada por la administración actual que comenzó el pasado 20 de enero.

Cabe recordar que, desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restableció la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

En ese sentido, la juzgadora federal dictaminó en contra de la política migratoria aplicada por el gobierno republicano, al opinar que “prioriza la rapidez” y “llevará inevitablemente a las autoridades a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.