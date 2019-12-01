Italia establece nuevas medidas de seguridad tras amenazas de bomba en escuelas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 16:30:49

Roma, Italia, 12 de noviembre de 2026.- El gobierno de Italia anunció nuevas medidas de seguridad para atender las amenazas de bomba recibidas en escuelas de distintas partes del país, luego de que miles de centros educativos recibieran correos electrónicos sobre una supuesta presencia de explosivos.

El primer aviso llegó el miércoles 11 de noviembre y provocó la evacuación en varios planteles en ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Bolonia. Las autoridades realizaron revisiones en las instalaciones, pero no encontraron explosivos.

Sin embargo, la situación se volvió a repetir este jueves, cuando nuevas amenazas llegaron a miles de escuelas. Ante esto, el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, estableció que los planteles no deberán ser evacuados únicamente por recibir un correo masivo, sino que será necesario contar con señales concretas de peligro.

Las autoridades locales podrán ordenar el desalojo cuando existan motivos suficientes para considerar que hay un riesgo real. Con estas medidas, el gobierno busca evitar nuevas interrupciones de clases y mantener la seguridad de estudiantes, maestros y trabajadores.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el origen de los mensajes y buscan identificar a los responsables.