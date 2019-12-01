Israel y Gaza aceptan primera fase del plan de paz de Trump

El Cairo, Egipto, a 9 de octubre 2025.- Israel y el grupo extremista que controla a Franja de Gaza acordaron aceptar la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual establece un cese al fuego y la liberación de los rehenes, ya sea vivos o muertos, que estaban cautivos desde el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con lo que una fuente cercana a las negociaciones dijo a la agencia AFP, el pacto será firmado el 9 de octubre en la ciudad de El Cairo, Egipto, luego de varios días de reuniones entre mediadores de EEUU, Catar, Egipto y Turquía.

Cabe señalar que dicho acuerdo no entrará en vigor, hasta que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo ratifique, razón por la cual convocó a una reunión con su gabinete de seguridad y legal.

En ese sentido, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, de tendencias políticas ultraderechistas, ya adelantó que votará en contra.