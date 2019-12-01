Israel vuelve a atacar el sur de Líbano en plena tregua en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:18:24

Tel Aviv, Israel, a 15 de abril 2026.- El Ejército de Israel confirmó haber atacado al menos 200 supuestas infraestructuras de un grupo extremista en el sur de Líbano.

Lo anterior, a pesar del alto al fuego en Medio Oriente acordado entre Estados Unidos e Irán y las conversaciones para una tregua que comenzaron ayer en Washington entre los representantes israelíes y palestinos.

"En las últimas 24 horas, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) atacaron más de 200 lugares de infraestructuras terroristas de Hezbolá en el sur del Líbano: incluyendo lanzaderas y terroristas", se puede leer en el comunicado de Jerusalén, en el que se refiere como "terroristas" a los presuntos miembros de Hezbolá.

Según el boletín de prensa, entre los objetivos se encontraban 20 lanzaderas de cohetes, "incluyendo las utilizadas recientemente para disparar hacia el Estado de Israel”.