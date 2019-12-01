Israel libera a 6 mexicanos que viajaban en flotilla Sumud; serán repatriados desde Jordania

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 07:34:22

Jerusalén, Israel, a 7 de octubre 2025.- Los seis mexicanos que fueron retenidos por autoridades israelíes mientras viajaban en la flotilla Sumud, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza, ya salieron libres de Israel e iniciaron su proceso de repatriación desde Jordania, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un comunicado, la dependencia federal indicó que los connacionales fueron trasladados a Amán, Jordania, en donde fueron recibidos por Jacob Prado González, embajador de México en ese país, junto con Mauricio Escanero, representante diplomático de México en Israel, quien los acompañará hasta la Ciudad de México.

Los connacionales en cuestión son: Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán.

En la previa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que su gobierno debía buscar la repatriación de los detenidos, al asegurar que “no cometieron ningún delito".