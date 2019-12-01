Israel confirma muerte de dos agentes de alto rango de la inteligencia iraní

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 14:20:21

Tel Aviv, Israel, a 14 de marzo 2026.- Ejército de Israel confirmó que dos agentes de alto rango de la rama de inteligencia iraní del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, perdieron la vida durante la última oleada de ataques contra el país asiático.

“Ayer, la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información precisa de inteligencia, llevó a cabo un ataque selectivo en Teherán y eliminó a Abdollah Jalali Nasab y Amir Shariat”, se detalló en un comunicado castrense.

De acuerdo con las Fuerzas Armadas del Estado judío, el sector de inteligencia de este comando era el encargado de analizar información que posteriormente se presentaba a los responsables de seguridad iraníes para la toma de decisiones operativas, incluidas en esta ofensiva.

Cabe señalar que, según Israel, los dos agentes asesinados llegaron a sus puestos para cubrir a una de las figuras de inteligencia más importantes de Teherán, quien perdió la vida durante el primer día de la guerra.

El 14 de marzo fue enterrado con honores militares en Teherán Ali Shamjani, una de las figuras políticas más importantes en las últimas décadas en el país, donde fue almirante, exjefe de seguridad y asesor del fallecido Alí Jameneí.