Irán rechaza segunda ronda de negociaciones con EEUU; Trump advierte que "se acabó la amabilidad"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 10:47:09

Teherán, Irán, a 20 de abril 2026.- El gobierno de Irán rechazó llevar a cabo una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos, al argumentar que “no hay perspectivas claras de que sean fructíferas ante las exigencias poco razonables y escasamente realistas” de la Administración Trump.

En ese sentido, indicaron que Washington tiene “frecuentes cambios de postura, así como las constantes contradicciones y amenazas”.

Igualmente el régimen de los ayatolás acusó a EEUU de incumplir sus compromisos y traicionar la diplomacia; además, calificó el bloqueo naval estadounidense como una violación del alto el fuego.

Horas antes, el presidente Donald Trump acusó a la República Islámica de violar el alto el fuego, y amagó de nuevo con que si no aceptan sus propuestas de paz, sus Fuerzas Armadas destruirán todas las centrales eléctricas y todos los puentes del país centroasiático.

“Se acabó el señor amable”, sentenció el líder republicano en redes sociales.