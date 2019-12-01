Irán nombra nuevo jefe de su Consejo de Seguridad tras muerte de Alí Larijani

Teherán, Irán, 24 de marzo del 2026.- El gobierno de Irán anunció el nombramiento de Mohamad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en sustitución de Alí Larijani, quien fue asesinado la semana pasada en un ataque atribuido a Israel.

El nombramiento fue confirmado por el director adjunto de la oficina de comunicaciones de la presidencia iraní, Mehdi Tabatabaei, quien indicó que la designación cuenta con la aprobación del líder supremo de la Revolución Islámica y fue formalizada mediante decreto del presidente Masud Pezeshkian.

Zolghadr, de 72 años, es un ex comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica y ha ocupado diversos cargos en el aparato de seguridad del país. Entre ellos, fue viceministro del Interior para Asuntos de Seguridad durante el gobierno del ex presidente Mahmud Ahmadineyad.

Hasta antes de su nuevo nombramiento se desempeñaba como secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia del Sistema, organismo encargado de mediar entre los distintos poderes del Estado iraní. Zolghadr es considerado un político de línea dura dentro de la estructura de seguridad del país.