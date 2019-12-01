Irán lanza advertencia a puertos en Emiratos Árabes Unidos y pide evacuar zonas portuarias

Irán lanza advertencia a puertos en Emiratos Árabes Unidos y pide evacuar zonas portuarias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 18:06:18
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Teherán, Irán, 14 de marzo de 2026.- El gobierno de Irán pidió este sábado a la población evacuar varios puertos estratégicos en los Emiratos Árabes Unidos, en medio de la escalada del conflicto que mantiene con Estados Unidos e Israel.

Las autoridades iraníes aseguraron que fuerzas estadounidenses habrían utilizado “puertos, muelles y escondites” en territorio emiratí para lanzar ataques contra la isla de Isla de Kharg, donde se localiza la principal terminal que gestiona gran parte de las exportaciones petroleras iraníes. Ante esta acusación que dieron sin pruebas, Teherán advirtió que esas zonas podrían convertirse en objetivos militares y solicitó a la población civil abandonar las áreas cercanas.

Entre los puntos mencionados se encuentran el Puerto Jebel Ali, ubicado en Dubái y considerado el puerto más activo de Medio Oriente, así como el Puerto Khalifa en Abu Dabi.

Horas después del anuncio, no se habían reportado ataques directos contra estas dos instalaciones portuarias. No obstante, restos de un dron iraní interceptado impactaron una instalación petrolera en el puerto de Fujairah, lo que provocó un incendio que posteriormente fue controlado.

El incidente ocurre en un momento de gran tensión en la región del Golfo Pérsico, lo que ha incrementado la preocupación internacional sobre posibles ataques contra infraestructuras estratégicas vinculadas al comercio y al suministro energético.

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