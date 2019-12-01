Irán denuncia ataques a infraestructura energética pese a supuesta tregua de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:20:24

Teherán, Irán, a 24 de marzo 2026.- El gobierno de Irán acusó que dos instalaciones de gas y un gasoducto fueron blancos de ataques de Israel y Estados Unidos, a pesar de que previamente el presidente Donald Trump ordenó el aplazamiento de las ofensivas contra la infraestructura energética de la República Islámica.

En ese sentido, medios estatales iraníes dijeron que tan solo horas después de las declaraciones del mandatario estadounidense, sus enemigos rompieron con la tregua de cinco días.

“En el marco de los continuos ataques perpetrados por el enemigo sionista y estadounidense, el edificio de la administración del gas y la estación de regulación de presión de gas de la calle Kaveh, en Isfahán, fueron objeto de ataques", informó la agencia de noticias Fars.

El medio ligado al régimen de los ayatolás indicó que las instalaciones en Isfahán, una ciudad del centro del país, resultaron "parcialmente dañadas".

Por otra parte, a también informó de otro ataque contra un gasoducto de la central eléctrica de Jorramshahr, en el suroeste del país, sin especificar la magnitud de los daños.