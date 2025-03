Iowa elimina protecciones específicas a personas trans; el primer estado en hacerlo

Des Moines, Iowa, Estados Unidos, a 1 de marzo 2025.- El estado de Iowa eliminó las protecciones específicas contra la discriminación a las personas transexuales, por lo que se convirtió en el primer estado del país en hacerlo, acorde con las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump.

Por su parte, la gobernadora de la entidad, Kim Reynolds, firmó hoy la orden luego de publicar un mensaje en el que proclamaba que “es de sentido común reconocer las diferencias biológicas obvias entre hombres y mujeres” y que “es necesario garantizar una protección genuina para mujeres y niñas”, supuestamente amenazadas por los transexuales en espacios ‘de mujeres’.

“Es por eso que tenemos baños para hombres y mujeres, pero no salas de conferencias para hombres y mujeres; deportes para niñas y niños, pero no matemáticas para niñas y matemáticas para niños; cárceles separadas para hombres y mujeres, pero no leyes diferentes para hombres y mujeres. Se trata de diferencias biológicas y eso es todo”, añadió la mandataria estatal.

Cabe señalar que, en 2007, dicho estado agregó la identidad de género al código de derechos civiles, lo que fue revocado con la firma de Reynolds.

Asimismo, la gobernadora Reynolds convirtió en ley normas que ahora prohíben los tratamientos de transición de género para menores y la participación deportiva de mujeres transgénero.