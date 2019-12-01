Invitará Donald Trump a Delcy Rodríguez para que realice una visita a EU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 21:03:45
Washington, Estados Unidos, a 21 de enero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extenderá una invitación a Washington a Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense, según informó la Casa Blanca este miércoles.

Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta del gobierno de Maduro y se encuentra sancionada por Estados Unidos, podría realizar una visita al país, aunque aún no se ha definido una fecha. “Nada ha sido agendado”, precisaron fuentes oficiales.

De concretarse el viaje, Rodríguez se convertiría en la primera mandataria venezolana en visitar Estados Unidos en más de 25 años, excluyendo las asistencias a reuniones de Naciones Unidas celebradas en Nueva York. La invitación es interpretada como una señal del respaldo de Trump al gobierno interino, especialmente después del bombardeo sobre Caracas ocurrido el 3 de enero, operación que derivó en la captura del mandatario socialista.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Trump elogió a la dirigencia venezolana al afirmar que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a Rodríguez. Además, aseguró que “Venezuela hará más dinero en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

