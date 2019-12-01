Interrumpe Donald Trump su reunión con líderes europeos para llamar a Vladimir Putin

Interrumpe Donald Trump su reunión con líderes europeos para llamar a Vladimir Putin
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 16:46:22
Washington, Estados Unidos, a 18 de agosto de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interrumpió esta tarde su reunión con líderes europeos, debido a que fue a llamar vía telefónica al presidente ruso, Vladimir Putin.

De acuerdo a información, esto sería para lograr un acuerdo y poder finalizar la guerra en Ucrania.

En dicha cumbre, que se realiza en la Casa Blanca, están presentes el presidente de Ucrania, Volodymir Zelenski, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Según una publicación a través de las redes sociales de la Casa Blanca, el líder republicano expresó que todos están muy contentos, ante la posibilidad de que se restablezca a paz entre Rusia y Ucrania.

"Todos están muy contentos con la posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania. Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión", expresó Trump.

 

 

