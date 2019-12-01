Interceptan fuerzas de EU un petrolero en el océano Índico que buscaba evadir el bloqueo marítimo

Washington, Estados Unidos, a 15 de febrero de 2026.- El Pentágono dio a conocer que fuerzas de Estados Unidos interceptaron en el océano Índico al petrolero “Verónica III”, un buque con bandera panameña que presuntamente buscaba evadir el bloqueo marítimo ordenado por el presidente Donald Trump contra embarcaciones sancionadas vinculadas con Venezuela.

En un mensaje difundido a través de la red social X, el Departamento de Defensa de Estados Unidos detalló que el barco fue seguido “desde el Caribe hasta el océano Índico” y posteriormente “neutralizado”. La operación incluyó el abordaje del buque mediante un despliegue aéreo desde un helicóptero militar, como parte de las acciones derivadas del bloqueo decretado en diciembre, que prohíbe la operación de petroleros sancionados que entren o salgan de territorio venezolano.

Este operativo se suma a la intercepción, una semana antes, del buque Aquila II bajo un procedimiento similar, dentro de una estrategia más amplia para frenar el transporte de crudo ligado a redes sancionadas. De acuerdo con datos oficiales, desde que se implementó la medida se han asegurado al menos nueve embarcaciones relacionadas con estas actividades.

Las autoridades estadounidenses calculan que alrededor de 800 buques conforman la llamada “flota fantasma”, utilizada a nivel global para eludir sanciones internacionales en el comercio petrolero. El portal especializado TankersTrackers.com indicó que el Verónica III trasladaba cerca de 1.9 millones de barriles de crudo y que, además, se encuentra en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por operaciones vinculadas con Irán.