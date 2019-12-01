Intercepta la Guardia Costera de EU una embarcación en California con 26 migrantes procedentes de Baja California

Intercepta la Guardia Costera de EU una embarcación en California con 26 migrantes procedentes de Baja California
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Junio de 2026 a las 19:56:21
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San Diego, California, a 26 de junio de 2026.- Un operativo de vigilancia marítima realizado por autoridades de Estados Unidos permitió la intercepción de una embarcación con 26 personas migrantes que navegaba frente a las costas de California, en un nuevo caso relacionado con el tráfico de personas por la ruta marítima entre México y ese país.

De acuerdo con información de la Guardia Costera estadounidense, entre los ocupantes viajaban dos adolescentes no acompañados, así como el presunto capitán de la panga y un supuesto guía vinculado con la red dedicada al traslado irregular de migrantes.

La embarcación, de aproximadamente 25 pies de eslora, fue localizada a 14 millas náuticas de La Jolla, California. El reporte indica que durante la madrugada del jueves el buque USS Oakland notificó al Centro de Operaciones Portuarias Conjuntas sobre una lancha que avanzaba sin luces al norte de San Diego.

Tras interceptarla, agentes federales encontraron a 22 adultos y dos menores de edad en situación de movilidad que no contaban con documentación migratoria para ingresar a Estados Unidos.

Las 26 personas fueron trasladadas al muelle de Ballast Point, en San Diego, donde quedaron a disposición de la Patrulla Fronteriza, corporación que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y determinar la responsabilidad de los presuntos traficantes.

La Guardia Costera señaló que estos operativos forman parte de las acciones permanentes que mantiene en coordinación con otras agencias federales para reforzar la vigilancia en la frontera marítima y combatir el tráfico de personas y los cruces irregulares.

Este hecho ocurre una semana después de que, el pasado 15 de junio, otra embarcación con 19 migrantes, entre ellos un menor de edad, fuera interceptada frente a las costas de San Diego.

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