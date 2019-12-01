Indican que habrá una investigación exhaustiva para dar con los asesinos de los artistas colombianos; sus cuerpos fueron encontrados en el Edomex, con visibles signos de violencia

Indican que habrá una investigación exhaustiva para dar con los asesinos de los artistas colombianos; sus cuerpos fueron encontrados en el Edomex, con visibles signos de violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 19:09:35
Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2025.- Luego de que el 16 de septiembre, desaparecieran los artistas colombianos identificados como B-King y DJ regio Clown, tras dar un concierto en Sonora, y fueran vistos por última vez en Polanco, se confirmó que dos cuerpos que fueron encontrados el pasado 17 de septiembre en el Estado de México, pertenecían a estos artistas.

Esto sucede luego de que el día de ayer, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera a la presidenta, Claudia Sheinbaum, que las autoridades competentes de nuestro país, hicieran búsquedas exhaustivas, para localizar a sus paisanos con vida.

De acuerdo con los familiares y amigos de los artistas, el día que desaparecieron ellos se dirigían a un gimnasio, y fueron vistos por última vez en la zona de Polanco, de la CDMX.

Tras la identificación de los cuerpos, las autoridades indicaron que estos tenían visibles marcas de violencia, y aseguraron que seguirán indagando en el caso, para encontrar a los que realizaron este crimen, y así deslindar responsabilidades.

 

Noventa Grados
