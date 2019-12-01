Incendio en planta de BYD en China genera alarma por columna de humo; no hay víctimas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 18:08:34

Shenzhen, China, 14 de abril de 2026.- Un incendio de gran magnitud se registró en una planta del fabricante chino de vehículos eléctricos BYD, en Shenzhen, China, lo que generó alarma entre la población debido a una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Las llamas envolvieron una estructura alargada utilizada como garaje elevado, destinada al almacenamiento de unidades específicas dentro del complejo industrial.

De acuerdo con autoridades, el edificio albergaba exclusivamente vehículos de prueba, así como unidades consideradas chatarra o fuera de servicio.

El fuego fue controlado por los servicios de emergencia sin que se reportaran personas lesionadas. Hasta el momento, las autoridades investigan las causas que originaron el siniestro.