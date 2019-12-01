Incendio en orfanato de Argelia deja varios niños sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 11:19:29

Mohammadia, Argelia, a 16 de julio 2026.- Al menos 11 personas perdieron la vida, entre ellos un número indeterminado de niños, a causa de un incendió que se registró en un orfanato ubicado en Muhammadia, Argelia.

Según medios locales, el siniestro ocurrió en la Fundación de la Infancia Asistida, lugar al que los servicios de emergencias se movilizaron para controlar el fuego y asistir a las víctimas.

Además, un testigo narró que los bomberos tuvieron que utilizar una sierra mecánica para retirar una reja metálica instalada alrededor de una de las ventanas del edificio.

Hacia las 03:00 de la madrugada, oímos la llegada de los bomberos junto con los gritos de los niños. Ayudamos como pudimos pero, desgraciadamente, nos dijeron que había 11 muertos", declaró a la AFP Abdessalam Merrah, de 41 años.

Por su parte, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, expresó sus condolencias por la tragedia y lamentó la muerte de "varios niños" en el incendio, según informó la agencia oficial APS.