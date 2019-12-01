Incendio en edificio residencial deja varios muertos en Bélgica

Incendio en edificio residencial deja varios muertos en Bélgica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 10:18:26
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Bruselas, Bélgica, a 1 de julio 2026.- Un número indeterminado de personas perdió la vida en un incendio que inició dentro de un edificio residencial de 10 pisos, ubicado en el barrio de Linkeroever, en Bruselas, Bélgica, informó la policía local.

Según los primeros reportes, el fuego inició alrededor del mediodía (hora local), en el octavo piso del inmueble en el que viven más de 100 personas.

Además, las autoridades indicaron que se activó un plan de emergencia médica para evitar la saturación de los hospitales cercanos.

Algunos testigos mencionaron que se podía observar a los inquilinos mientras trataban de escapar del fuego y del humo mientras bomberos y expertos en emergencias entraban al edificio para rescatarlos.

Por su parte, el primer ministro belga, Bart De Wever, expresó lo siguiente en redes sociales:

“Mis pensamientos están con las víctimas y los residentes evacuados del terrible incendio en Linkeroever”.

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