Incendian la mayor sinagoga de Mississippi; investigan ataque antisemita

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 08:40:06

Jackson, Mississippi, Estados Unidos, a 12 de enero 2026.- Un hombre incendió la mayor sinagoga de Jackson, la capital de Misisipi, por lo que las autoridades investigan un acto antisemita.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas iniciaron alrededor de las 3:00 horas tiempo local, en el templo Beth Israel, el cual resultó con daños estructurales, pero fue salvado por los bomberos locales.

Al sitio se movilizó el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Fuerza Conjunta de Trabajo Antiterrorismo.

“Los actos de antisemitismo, racismo, y odio religioso son ataques a Jackson en su conjunto, y se tratarán como actos de terror contra la seguridad de los residentes y su libertad de culto”, manifestó el alcalde John Horhn en un comunicado.

Por su parte, el Comité Judío Estadounidense (AJC) consideró que “este acto de odio es solo el más reciente síntoma de una peligrosa subida del antisemitismo que afrontan las comunidades judías a lo largo del país y el mundo”.

Cabe mencionar que en 1967, dicha sinagoga fue atacada por miembros del Ku Klux Klan, ya que, Perry Nussbaum, rabino del templo en aquel entonces, era un aliado del Movimiento por los Derechos Civiles.